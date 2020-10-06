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الثلاثاء، 06-10-2020 12:17 م

ايران ستتخذ إجراءات في حال استمرار سقوط القذائف في أراضيها

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإيراني إن بلاده ستتخذ المزيد من الإجراءات في حال استمر سقوط القذائف داخل إيران، حتى لو كان نتيجة خطأ أو إهمال، جراء النزاع في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

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وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في تصريحات صحفية اليوم: "حذرنا طرفي النزاع في منطقة القوقاز بشأن سقوط قذائف على الأراضي الإيرانية.. أبلغنا أذربيجان وأرمينيا بأن الأمن القومي الإيراني وأمن شعبنا والمناطق الحدودية أمر هام للغاية بالنسبة لطهران".


وأكد حاتمي عدم قبول بلاده المطلق بسقوط القذائف داخل الأراضي الإيراني: "نرفض مطلقاً سقوط القذائف داخل إيران، حتى لو كان نتيجة خطأ أو إهمال.. سنتخذ المزيد من الإجراءات في حال استمر سقوط القذائف داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك في قره باغ".



 




 

 


 

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