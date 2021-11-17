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الأربعاء، 17-11-2021 09:18 م

ايران: وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به.اضافة اعلان


وأكد رئيسي أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية.

وأضاف أن "أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع أن ينتبهوا لمثل هذه المؤامرات".

واعتبر أنه "من الضروري استخدام كل الطاقات من أجل إرساء السلام والاستقرار في العراق".

وتابع: "نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازا هاما لتحكيم سيادة الشعب العراقي على مصيره، و قد أكدنا دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من خلال صناديق الاقتراع".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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