ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أنها سجلت ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 يوم أمس الخميس.

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وحسب إحصاءات الوزارة الايطالية، انخفض عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس إلى 141 وفاة.



ووصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في ايطاليا إلى 136386 وفاة، ما يضعها ثاني أكبر بلد أوروبي في عدد الوفيات بعد بريطانيا.



وسجلت البلاد 5.57 مليون إصابة منذ ظهور المرض في إيطاليا في شباط العام الماضي.