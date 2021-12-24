السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

الأردن على قائمة أبوظبي المُحدثة للمسافرين

رفد مولات عمّان بـ 1000 متطوع لتنظيم الدخول وتطبيق سند

اصابة 6 اشخاص بالاختناق بسبب موقد فحم في عمان

الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

الصحة العالمية: سرعة انتشار"أوميكرون" تفوق "دلتا"

سلطة منطقة العقبة: لم نبيع أي ميناء أو مطار

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

الجمعة، 24-12-2021 11:52 م

ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

61c4ee52423604240069d3ec


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أنها سجلت ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 يوم أمس الخميس.

اضافة اعلان


وحسب إحصاءات الوزارة الايطالية، انخفض عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس إلى 141 وفاة.


ووصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في ايطاليا إلى 136386 وفاة، ما يضعها ثاني أكبر بلد أوروبي في عدد الوفيات بعد بريطانيا.


وسجلت البلاد 5.57 مليون إصابة منذ ظهور المرض في إيطاليا في شباط العام الماضي. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60646de2423604373b3f1d6c

ميشال عون: لبنان يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يخرج من الأزمة

اا

التحالف العربي: سقوط مقذوفين في نجران وجازان

20200715183853afpp-afp_1v88h9.h

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية

630_360_1602137749-964_0

بريطانيا تجدد دعمها لأوكرانيا

الصين-تطلق-مسباراً-لجمع-عينات-من-الغبار-والصخور-القمرية-1280x720

الصين تطلق أقماراً جديدة إلى الفضاء

61c584e942360407654901de

ألمانيا تسلم العراق مقترحاتها بخصوص لاجئين عراقيين

أخبار متعلقة
abd55aa7-6ac6-4f22-83b4-9f7c71f2901a

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

173-101411-italy-imposes-stricter-measures-against-corona_700x400

تطبيق قيود مشددة لغير الملقحين ضد كورونا في ايطاليا

CnyztpE007033_20211125_PEPFN0A001-scaled

بريطانيا تسجل 160 وفاة بفيروس كورونا

dd58da009161e27c153f3ec4a517869c

العراق يسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

31819Image1-1180x677_d

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة للدول الأعضاء بشأن السفر

435108_1_1637905234_large

الاحتلال الاسرائيلي على وشك إعلان الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد