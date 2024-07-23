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الثلاثاء، 23-07-2024 12:26 م

بأول ظهور تلفزيوني.. ترامب يروي تفاصيل "مكالمة بايدن"

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول نجاته من محاولة اغتيال، مشيرًا إلى مكالمة "كانت ممتعة للغاية" مع الرئيس جو بايدن، حيث أخبره خلالها الأخير "ببعض الأمور".

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وقال ترامب في أول ظهور تلفزيوني له على شبكة "فوكس نيوز" إن بايدن أكد له في الاتصال الهاتفي أن الالتفاف إلى اليمين جعله محظوظًا للغاية مما أدى لإصابته في الأذن وليس في نقطة قاتلة.


وأشار ترامب إلى أنه بعد محاولة الاغتيال أرادوا وضعه على نقالة إسعاف، لكنه رفض ذلك علمًا بأنه اعتقد بوجود أكثر من جرح على جسده، حتى اتضحت أن إصابته طفيفة.


وبحسب قوله ورغم أن الجرح كان "مؤلمًا"، إلا أنه بدأ يلتئم بالفعل وأصبحت الضمادات أصغر حجمًا.


يشار إلى أن ترامب سبق أن كشف عن اتصال بايدن به هاتفيًا بعد محاولة الاغتيال وأكد أن بايدن كان "لطيفًا جدًا" معه خلال المحادثة الهاتفية، لكنه لم يكشف حينها عن تفاصيل تلك المحادثة.

سكاي نيوز عربية



 




 

 


 

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