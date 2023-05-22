الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح أمني حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتداء حزام الأمان

الاحتلال يستولي على 14 دونما من غرب رام الله

الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

بعد حادثة نفق العقبة.. إجراءات جديدة لمنع تكرارها - صورة

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

الغذاء والدواء: الأسماك المستزرعة في المملكة سليمة وصالحة للاستهلاك

بلدية المفرق تطلق اسم ولي العهد على أحد ميادينها

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

إنجاز 35.5 ألف معاملة بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

فيديو - لحظة انقلاب مركبة في منطقة الرابية أمس

الإثنين، 22-05-2023 09:03 ص

بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة توقعان اتفاقية أمنية

646afa22423604747f7c00a0


الوكيل الاخباري- توقع بابوا غينيا الجديدة اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة في وقت تستضيف فيه وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي لإجراء محادثات منفصلة تركز على "النفوذ المتزايد للصين".

اضافة اعلان

 

ولهذا البلد موقع استراتيجي بالقرب من طرق التجارة المؤدية إلى أستراليا واليابان في منطقة تشعر فيها واشنطن ونيودلهي بقلق من محاولة الصين استمالة الدول الصغيرة بحوافز دبلوماسية ومالية.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات منفصلة مع 14 من قادة المحيط الهادئ مجتمعين في عاصمة بابوا غينيا الجديدة بورت موريسبي، بمن فيهم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز.

ويرتقب أن يوقع بلينكن اليوم الاثنين اتفاقية تعاون دفاعي مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ستتيح للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى موانئ البلاد ومطاراتها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية "ستعزز التعاون الأمني وتقوي علاقتنا الثنائية أكثر وتحسن القوة الدفاعية لبابوا غينيا الجديدة وتزيد الاستقرار والأمن في المنطقة". 

وقال مارابي الأسبوع الماضي إن الاتفاقية ستتيح لواشنطن التحرك في مياه البلاد مقابل إمكان الإفادة من مراقبة بالأقمار الصناعية الأمريكية لمحاربة "الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار".

وحل بلينكن محل جو بايدن في قمة جزر المحيط الهادئ بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي رحلته إلى بابوا غينيا الجديدة من أجل مباشرة محادثات حول سقف الدين في واشنطن. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
218282

الخارجية التركية تتحدث عن مصير اللاجئين السوريين

646b27d44c59b70ec0663493

بسبب محاولتها مخالفة القانون.. وزيرة الداخلية البريطانية تواجه تحقيقا

646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا

1684742126253

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

646b10294c59b76ffd2aa5a4

الانتخابات التركية.. أوغان يستعد لدعم أردوغان

646b03a74c59b7061f46a9aa

وسائل إعلام: القوات المسلحة الألمانية تعرض ورق تواليت للبيع عبر الإنترنت

أخبار متعلقة
645207e44c59b74e916cb461

دمشق تدين استهداف أوكرانيا للكرملين: عمل إرهابي أحمق

486300

البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين

و

واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

645048104c59b751a7137713

رئيسة تايوان تأمل في تعميق التعاون الأمني مع واشنطن

063_1434484799

بايدن يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض حول أزمة سقف الدين

644f768042360478d538dd53

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة