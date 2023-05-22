بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة توقعان اتفاقية أمنية

الوكيل الاخباري- توقع بابوا غينيا الجديدة اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة في وقت تستضيف فيه وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي لإجراء محادثات منفصلة تركز على "النفوذ المتزايد للصين".

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ولهذا البلد موقع استراتيجي بالقرب من طرق التجارة المؤدية إلى أستراليا واليابان في منطقة تشعر فيها واشنطن ونيودلهي بقلق من محاولة الصين استمالة الدول الصغيرة بحوافز دبلوماسية ومالية.



ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات منفصلة مع 14 من قادة المحيط الهادئ مجتمعين في عاصمة بابوا غينيا الجديدة بورت موريسبي، بمن فيهم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز.



ويرتقب أن يوقع بلينكن اليوم الاثنين اتفاقية تعاون دفاعي مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ستتيح للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى موانئ البلاد ومطاراتها.



وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية "ستعزز التعاون الأمني وتقوي علاقتنا الثنائية أكثر وتحسن القوة الدفاعية لبابوا غينيا الجديدة وتزيد الاستقرار والأمن في المنطقة".



وقال مارابي الأسبوع الماضي إن الاتفاقية ستتيح لواشنطن التحرك في مياه البلاد مقابل إمكان الإفادة من مراقبة بالأقمار الصناعية الأمريكية لمحاربة "الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار".



وحل بلينكن محل جو بايدن في قمة جزر المحيط الهادئ بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي رحلته إلى بابوا غينيا الجديدة من أجل مباشرة محادثات حول سقف الدين في واشنطن.

روسيا اليوم