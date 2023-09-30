باحث روسي: العالم يحارب بنجاح فقط ثقوب الأوزون

الوكيل الاخباري- قال العالم الروسي فيكتور دانيلوف دانيليان إنه لا يلاحظ أي تحسن في المجال البيئي إلا في حل مشكلة ثقوب الأوزون، حيث كل المؤشرات الشاملة الأخرى تتفاقم.



جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى البيئي "خيوط الطبيعة"، الذي يقام في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في جمهورية ألتاي.

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وأضاف دانيلوف دانيليان، المدير العلمي لمعهد مشاكل المياه التابع لأكاديمية العلوم الروسية: " من المؤكد بشكل مطلق، أن جميع الخصائص البيئية الشاملة آخذة في التدهور، والاستثناء الوحيد، هو الوضع الذي يميز حالة طبقة الأوزون".



ووفقا له، بدأت خصائص طبقة الأوزون، في التحسن بعد اعتماد بروتوكول مونتريال وتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

روسيا اليوم