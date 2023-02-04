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السبت، 04-02-2023 04:28 م

باريس تشرح سبب مكالمات ماكرون لبوتين!

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الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر بأن الناتو لا يحارب روسيا، وأن إمدادات الأسلحة لكييف "التي تدافع بها عن نفسها" تتماشى مع المادة 51 للميثاق الأممي.

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وقالت في حديث لقناة "RTVI"، اليوم السبت: "لا نحارب روسيا. ولا يحارب الناتو روسيا. ولا يحارب أحد من حلفائنا الأوروبيين والأمريكيين روسيا أيضا. أما إمداد الأسلحة للدولة التي تدافع عن نفسها فإنه أمر منصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة ولا يعد مشاركة في الأعمال القتالية".

وفي تعليقها على احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أضافت ليجاندر أن "هذه المسألة لا تدخل ضمن جدول الأعمال اليوم".

كما تحدثت الدبلوماسية الفرنسية عن الاتصالات المستمرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددة على أن باريس تريد إبقاء "قناة اتصال مفتوحة" مع موسكو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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