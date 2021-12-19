الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 02:40 م

باريس تعلن عدم رغبتها بالعودة الى الحرب الباردة مع روسيا

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن الدول الغربية يمكن أن تعزل روسيا سياسيا إذا تصاعد التوتر حول أوكرانيا. وشددت على أن فرنسا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا.

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وأضافت الوزيرة، في حديث مع Journal du Dimanche: "هدفنا، الذي يشاركنا فيه شركاؤنا الأوروبيون والأمريكيون، هو إقناع السلطات الروسية لكي لا تقوم بخطوة يمكن أن تثير سلسلة دراماتيكية من الأحداث. لكننا لا نريد العودة إلى الحرب الباردة".

 

وأضافت أنه لتجنب ذلك، "يجب عدم السماح بتصعيد النزاع، ومن الضروري التزام الهدوء. نرغب في الحفاظ على الحوار مع روسيا، الذي بدأه رئيس الجمهورية في عام 2019. في إطار اللقاء بين وزراء الدفاع والخارجية في روسيا وفرنسا، استخدمنا تعبير -العواقب الاستراتيجية واسعة النطاق . لدينا حوار مفتوح ومباشر مع الروس، لأنه يجب أن نكون قادرين على قول الأشياء لبعضنا البعض بشكل مباشر".

 

روسيا اليوم

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