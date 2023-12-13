باكستان.. الهجوم الانتحاري على مركز أمني غرب البلاد نفّذ باستخدام 120 كغ من المتفجرات

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الباكستانية أن الانتحاري الذي صدم بسيارته المفخخة البوابة الرئيسية لمركز للشرطة غرب البلاد استخدم في جريمته 120 كغ من المتفجرات، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية.

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واستهدف الهجوم الذي شارك فيه خمسة مسلحين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة، مركز شرطة دارابان في مدينة ديرا إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، والذي يعد معقلا سابقا لحركة "طالبان" الباكستانية، ما أدى إلى مقتل 23 ضابطا وإصابة 32 آخرين.



وأعلنت "حركة الجهاد الباكستانية" التي يعتقد أنها فرع من حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.