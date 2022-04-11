باكستان: انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء

الوكيل الإخباري - انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية، اليوم الاثنين، ميان محمد شهباز شريف ، رئيساً جديداً للوزراء، وهو زعيم حزب الرابطة الإسلامية، وذلك بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن القائم بأعمال رئيس البرلمان، سردار أياز صادق، قوله "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيساً للوزراء"، وذلك بعد حصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.