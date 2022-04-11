الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

لقاء في عجلون يناقش أهمية تعزيز العمل الخيري في رمضان

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات ندوة الأدب النثري في الطفيلة

ندوة تعاين واقع المخطوط العربي

تربية المزار الجنوبي تطلق حملة حصالة الخير

باكستان: انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الإثنين، 11-04-2022 04:54 م

باكستان: انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء

194501Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية، اليوم الاثنين، ميان محمد شهباز شريف ، رئيساً جديداً للوزراء، وهو زعيم حزب الرابطة الإسلامية، وذلك بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن القائم بأعمال رئيس البرلمان، سردار أياز صادق، قوله "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيساً للوزراء"، وذلك بعد حصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.


من جهته، أعلن نائب زعيم حزب الإنصاف، والمرشح لمنصب رئاسة الوزراء شاه محمود قريشي، خلال كلمة في الجلسة للجمعية الوطنية، عن مقاطعة حزب الإنصاف لانتخاب رئيس وزراء جديد، واستقالات جماعية لمشرعي حزب الإنصاف من الجمعية الوطنية الباكستانية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
LVEWYRZLOI

الأمم المتحدة: نزوح 30 ألف شخص خلال 3 أشهر باليمن

s5r6ks5d76klde567le6

فرنسا.. أعمال عنف عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

1242408

الهند.. مصرع 6 أشخاص حرقا في انفجار مصنع كيماويات -فيديو

613846ff4c59b75b2742095f

موسكو .. مصرع شخصين بانفجار غاز في عمارة سكنية

image

السعودية تحظر أنشطة نصب الكترونية وتوضح العقوبة

resized_a505e-a304cddbthumbs_b_c_9dae6a57a95b70c6278955a40cb05a78

أوكرانيا.. إجلاء ألفين و824 مدنيا من المناطق المحاصرة

أخبار متعلقة
main_image622f4d2c867c9

حزمة رابعة من العقوبات على روسيا

1647268794756

العراق يكتفي بإبراز شهادة التلقيح عند السفر

4081915

استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

5794f26a-الجيش-الروسي

الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة الصين

5fe1e28b4236047011055350

بوتين يخوّل شركات الطيران الروسية السيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة قيمتها 10 مليار دولار

الأزهر-الشريف-1536x1028

الأزهر يدعو العالم إلى التحرك لوقف الحرب في أوكرانيا