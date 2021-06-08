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الثلاثاء، 08-06-2021 02:01 م

باكستان ترفض منح قواعد عسكرية للولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام باكستانية عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن إسلام آباد رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية.

وقال قريشي إن باكستان رفضت إعطاء قواعد عسكرية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية.

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وعلق رئيس الدبلوماسية الباكستانية على تقرير لصحيفة أمريكية بارزة بالقول "إن الأمر قد يكون تعبيرا عن رغبتهم، لكن لا يمكن حتى مجرد الحديث عن السماح لهم بالعمل من باكستان، لأننا يجب أن نضع في اعتبارنا مصالحنا الخاصة".

 

وذكرت مصادر إعلام أمريكية يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

 

المصدر- روسيا اليوم




 




 

 


 

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