باكستان تعلن بدء حوار مع طالبان لتشكيل حكومة أفغانية شاملة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه بدأ حواراً مع حركة طالبان الأفغانية، من أجل حكومة شاملة في أفغانستان، والتي ستضم الطاجيك والهزاره والأوزبك.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، عن عمران خان قوله في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت, أنه بعد 40 عاماً من الصراع ستضمن هذه الحكومة الشاملة السلام والاستقرار في أفغانستان الأمر الذي يصب ليس فقط في مصلحة أفغانستان ولكن في المنطقة أيضاً.

اضافة اعلان