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الإثنين، 15-07-2024 09:39 ص

باكستان.. توقيف عمران خان وزوجته في تهم جديدة

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الوكيل الاخباري- أوقفت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بتهم جديدة "بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام"، حسب قناة Geo التلفزيونية.

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وذكرت القناة: "أصدرت المحكمة تعليمات إلى مكتب المساءلة الوطني باستجواب اثنين من المشتبه بهم في سجن أديال، وأمرت أيضا الزوجين بالمثول أمام المحكمة في 22 يوليو".

بدوره قال محامي رئيس الوزراء السابق وزوجته إن هذا الاعتقال غير قانوني، مضيفا أن طلب الإفراج عنهما بكفالة يتم العمل عليه بالفعل في المحكمة العليا.

 

وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.

 




 

 


 

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