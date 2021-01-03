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الأحد، 03-01-2021 12:28 م

مسلحون اقتادوا العمال إلى الجبال

باكستان.. ضحايا بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم

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حادث في منجم للفحم في باكستان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 11 عاملا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد.

وقالت السلطات الباكستانية، إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم، وأكدت مصرع 11 شخصا، فيما أفادت الأنباء بأن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

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ونقل الجرحى إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج، حيث تم تطويق المنطقة فور وقوع الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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