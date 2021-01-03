باكستان.. ضحايا بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم

الوكيل الإخباري - لقي 11 عاملا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد.



وقالت السلطات الباكستانية، إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم، وأكدت مصرع 11 شخصا، فيما أفادت الأنباء بأن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

اضافة اعلان



ونقل الجرحى إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج، حيث تم تطويق المنطقة فور وقوع الحادث.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









