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السبت، 08-01-2022 10:46 ص

باكستان .. قتلى بين أشخاص علقوا بسياراتهم خلال عاصفة ثلجية -فيديو

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الوكيل الإخباري-قضى 16 شخصا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، وفق ما أعلن وزير الداخلية شيخ راشد.

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وقال وزير الداخلية الباكستاني في رسالة عبر الفيديو اليوم السبت، إن "بين 16 و19 شخصا على الأقل قضوا داخل سياراتهم"، مضيفا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.

 

 

 

روسيا اليوم

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