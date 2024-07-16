الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال غرب النصيرات

الفايز: الأردن ينعم بالأمن والاستقرار وسط منطقة مشتعلة بالصراعات

بلدية دير البلح: توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي

السلط يضم حارس الفيصلي

تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

الثلاثاء، 16-07-2024 01:50 م

باكستان.. 18 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية

111


الوكيل الإخباري- أسفر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في باكستان عن مقتل 8 جنود إضافة إلى 10 مسلحين، بعد أن صدم مهاجم انتحاري جداراً يحيط بالقاعدة بمركبة محملة بالمتفجرات.

اضافة اعلان


وقال الجيش الباكستاني إن 8 جنود قتلوا عندما صدم انتحاريون صباح الاثنين سيارتهم الملغومة بالجدار الخارجي لمجمع إسكان جيش في بانو، مدينة في إقليم خيبر بختونخوا.


وأوضح الجيش أن التفجير الانتحاري تسبب في انهيار جزء من الجدار ودمر بنية تحتية مجاورة، ما أسفر عن مقتل الجنود الثمانية.


وردًا على الهجوم، أعلن الجيش قيام قوات الأمن بقتل 10 مهاجمين.


وأضاف أن "استجابة حاسمة وفورية من قوات الأمن منعت وقوع كارثة كبرى".
كما أعلن مسؤولون أن المسلحين العشرة الذين صدموا سيارة ملغومة بمنشأة عسكرية باكستانية قتلوا في عملية استغرقت 18 ساعة.


وأعلنت جماعة منشقة عن طالبان باكستان، بقيادة القيادي المسلح غول بهادور، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي ندد به وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ومسؤولون آخرون.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

file (1)

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

66962f3b4c59b74b7016f610

بوتين يفتتح شريان نقل يقلص مدة السفر بين موسكو وسان بطرسبورغ

8-1630777250

فيديو- اندلاع حريق كبير في العاصمة العراقية

111

بعد إطلاق النار.. سفارة أمريكا في سلطنة عُمان تصدر تنبيها أمنيا

66960e704c59b751a666a9a6

ألمانيا.. دبابة تطلق النار في الشارع

أخبار متعلقة
6694b279423604620c2ce1c8

باكستان.. توقيف عمران خان وزوجته في تهم جديدة

2405046

بعد حادثة اشتعال إطار طائرة سعودية في مطار بيشاور بباكستان... إغلاق المطار لمدة 24 ساعة

667bb1c9423604697221b781

المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية

thumbs_b_c_33d72021954724a6d23a01a6f6029e94

روسيا: مقتل ستة مسلحين وتحرير رهائن من مركز توقيف