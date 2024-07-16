باكستان.. 18 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية

الوكيل الإخباري- أسفر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في باكستان عن مقتل 8 جنود إضافة إلى 10 مسلحين، بعد أن صدم مهاجم انتحاري جداراً يحيط بالقاعدة بمركبة محملة بالمتفجرات.

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وقال الجيش الباكستاني إن 8 جنود قتلوا عندما صدم انتحاريون صباح الاثنين سيارتهم الملغومة بالجدار الخارجي لمجمع إسكان جيش في بانو، مدينة في إقليم خيبر بختونخوا.



وأوضح الجيش أن التفجير الانتحاري تسبب في انهيار جزء من الجدار ودمر بنية تحتية مجاورة، ما أسفر عن مقتل الجنود الثمانية.



وردًا على الهجوم، أعلن الجيش قيام قوات الأمن بقتل 10 مهاجمين.



وأضاف أن "استجابة حاسمة وفورية من قوات الأمن منعت وقوع كارثة كبرى".

كما أعلن مسؤولون أن المسلحين العشرة الذين صدموا سيارة ملغومة بمنشأة عسكرية باكستانية قتلوا في عملية استغرقت 18 ساعة.



وأعلنت جماعة منشقة عن طالبان باكستان، بقيادة القيادي المسلح غول بهادور، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي ندد به وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ومسؤولون آخرون.

سكاي نيوز عربية