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السبت، 29-01-2022 10:58 ص

باكستان.. 4 قتلى في صفوف قوات الأمن بانفجار عبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري-قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الباكستانية وأصيب 10 أشخاص آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم في جنوب غرب البلاد، الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في باكستان.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل عشرة جنود في كمين تبنّاه انفصاليون بلوش.

وقال المسؤول الحكومي الباكستاني بلاش عزيز بلوش، لوكالة فرانس برس، إنّ القتلى الأربعة هم عنصر في قوة شبه عسكرية وثلاثة من عناصر ميليشيات قبلية موالية للحكومة الباكستانية.

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وأضاف أنّهم لقوا مصرعهم في منطقة ديرا بوغتي، بإقليم بلوشستان، من جراء "انفجار لغم أرضي" لدى مرور آليتهم.


وأوضح بلوش أنّ الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.

ولفت إلى أنّ عناصر هذه القوة الأمنية كانوا بصدد مطاردة لصوص في هذه المنطقة الواقعة على بُعد 350 كيلومتراً جنوب شرق كويتا عاصمة الإقليم عندما استدرجهم المتمرّدون للسير بعربتهم فوق اللغم الأرضي.


سكاي نيوز

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