الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 10:09 ص

باكستان .. 7 قتلى على الأقل بانفجار في مدينة كويتا

62279bed4c59b71b5b5a1ef6


الوكيل الإخباري-قال الجيش الباكستاني، يوم أمس الثلاثاء، إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 25 آخرون، معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال الانفجار الذي وقع في ضاحية بلدة "سبي" بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

اضافة اعلان


إوأوضح بيان لاستعلامات الجيش الباكستاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجها إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة.

 

وكان الرئيس علوي قد شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء، بصورة متأخرة، وقع الانفجار في حينه، حيث يقع مقر الضيافة على مسافة كيلومتر واحد من موقع الانفجار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية بأن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية، استهدفهم الإرهابيون.

ولم تعلن بعد أية جماعة مسئولية الانفجار، لكن يعتقد بأن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور هو وراء الانفجار لأن منطقة "سبي" تعتبر مركزا لنشاط هذه الجماعة المحظورة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية-الروسية

الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية

20190306_190306-ukraine-nato

اوكرانيا: تصريحات الرئيس فهمت بشكل خاطئ ومتمسكون بالانضمام للناتو

٢٠٢٠٠٧٢٣_٠٠١٧٠٨

الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أنباء عن " اعلانات وظائف " خارج البلاد

_123398950_430b7f12-42c2-441c-a491-310ed0bf8ef7

اتفاق روسي أوكراني على ممرات لإجلاء المدنيين من 6 مناطق

3363306

بريطانيا تحظر تصدير سلع وتكنولوجيا الفضاء إلى روسيا

FNW8We5VcAElrR2

لدول محددة .. بوتين يوقع مرسوما بحظر الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا

أخبار متعلقة
60925799_303

أوكرانيا: مقتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي

220225183646362789933

باكستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد في بيشاور إلى 57 قتيلاً

Screenshot_47

مصرع 30 شخصاً على الأقل في تفجير مسجد شمال غربي باكستان

الشرطة-الصينية

الصين .. اصابات اثر انفجار حافلة في مدينة شنيانغ

6204cda6423604269f24e842

الصومال.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو