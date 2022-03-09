باكستان .. 7 قتلى على الأقل بانفجار في مدينة كويتا

الوكيل الإخباري-قال الجيش الباكستاني، يوم أمس الثلاثاء، إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 25 آخرون، معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال الانفجار الذي وقع في ضاحية بلدة "سبي" بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

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إوأوضح بيان لاستعلامات الجيش الباكستاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجها إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة.



وكان الرئيس علوي قد شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء، بصورة متأخرة، وقع الانفجار في حينه، حيث يقع مقر الضيافة على مسافة كيلومتر واحد من موقع الانفجار.



وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية بأن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية، استهدفهم الإرهابيون.



ولم تعلن بعد أية جماعة مسئولية الانفجار، لكن يعتقد بأن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور هو وراء الانفجار لأن منطقة "سبي" تعتبر مركزا لنشاط هذه الجماعة المحظورة.



سبوتنيك

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