بالأسماء... أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

الوكيل الاخباري - أمضى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومساعدوه أشهرا في الاستعداد لانتقاله للبيت الأبيض، وتشكيل الفريق الذي نما ليضم مئات العاملين مع تقدم الرئيس الديمقراطي لمنصب يسعى للوصول إليه منذ عقود.

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وذكرت مصادر اسماء بعض المساعدين الرئيسيين الذين سيعتمد عليهم بايدن ويختار من بينهم من سيتولى المناصب الكبرى في إدارته، وفقا لمصادر اطلعت على خطط بايدن .



و يبقي بايدن منذ فترة طويلة على دائرة ضيقة من المستشارين الذين يقدمون له المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجيات، ومنهم أفراد أسرته ومديرو مكتبه أثناء فترة عمله بالبيت الأبيض كنائب للرئيس باراك أوباما وهم: رون كلين وستيف ريكيتي وبوريس ريد .

المصدر - روسيا اليوم



