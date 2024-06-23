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الأحد، 23-06-2024 02:03 م

بالتنسيق مع السعودية.. توصيات حكومية مصرية لوقف ظاهرة الحجيج "غير الرسميين"

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الوكيل الإخباري- أوصت الحكومة المصرية بوضع آليات منح تأشيرات الزيارات إلى السعودية من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية لوقف ظاهرة الحجيج "غير الرسميين".

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وترأس مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، أمس السبت، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجيج المصريين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.


وتضمنت التوصيات الصادرة عن اللجنة "التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد".


وأوصت اللجنة أيضا بالعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك قبل وأثناء موسم الحج "منعا لتكدس الحجيج غير الرسميين داخل المملكة".


وأكدت التوصيات على قيام وزارة السياحة والآثار المصرية بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار "باركود" من خلال شركات السياحة من عدمه، ومتابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

 

RT


 




 

 


 

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