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الثلاثاء، 09-02-2021 10:47 ص

بالصور - بدء عمل معبر رفح البري في الاتجاهين اليوم

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الوكيل الاخباري - أعيد صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر امام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

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وقالت وزارة الداخلية والامن الوطني في بيان، انه بدأ العمل عبر معبر رفح البري، صباح اليوم، في كلا الاتجاهين، حيث شرعت أطقم الهيئة العامة للمعابر بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها يوم أمس، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.


واضافت انه تم فتح بوابة المعبر وبدأت مغادرة حافلات المسافرين، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.


من جانبها، أشرفت طواقم هيئة المعابر أمس الاثنين، على إجراء فحص كورونا لجميع المسافرين الواردة أسمائهم في كشف المغادرين اليوم، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.


يذكر أن معبر رفح البري كان قد عمل الأسبوع الماضي في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي لمدة أربعة أيام، حيث شهد مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين.









 


--(بترا)

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