الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تمهل 56 متهماً لتسليم أنفسهم

الصين تدعو للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

القوات المسلحة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد - رابط

19 ألفا و195 إصابة كورونا نشطة في الاردن

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري: بريطانيا دولة رئيسية في أوروبا والعالم

الأرصاد الجوية : حالة عدم استقرار جوي في المملكة

التوقيت الشتوي في المملكة يبدأ ليلة اليوم الخميس

الصحة العالمية تحذر من دلتا العنيد.. هؤلاء في خطر

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/10/28

اجتماع لبحث تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا

الخميس، 28-10-2021 07:26 ص

بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب

شيخ2


الوكيل الإخباري - أدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة.

اضافة اعلان


وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يقوم خلاله أمير قطر بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالرسول محمد، ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.


وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري إن تميم دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دمشق

سوريا .. اندلاع حريق هائل في دمشق - فيديو

ليبيا

ليبيا..إحالة العشرات إلى النائب العام لدخولهم البلاد بشكل غير شرعي

نازحين

الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم يبلغ 48 مليون شخص

61794a1f42360403de216b58

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

مطار-الخرطوم-810x525

استئناف رحلات الطيران من وإلى مطار الخرطوم مساء الأربعاء

6179404442360439731214e2

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة

أخبار متعلقة
download (34)

قطر.. زراعة مليون شجرة قبل مونديال 2022

قطر

قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

6157e3ee42360462f93130ea

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

قطر

قطر تشهد غداً أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى

قطر

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السادس بالدوحة

قطر

قطر تعلن عودة الدراسة وجاهيا بالكامل لطلبة المدارس والجامعات