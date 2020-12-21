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الإثنين، 21-12-2020 01:33 م

بالفيديو.. اغتيال مصور أمام منزله في لبنان

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الإثنين، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على مصور يعمل مع أجهزة الأمن اللبنانية أمام منزله في منطقة الكحالة في جبل لبنان.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المواطن اللبناني "ج.ب" تعرض للقتل في منطقة الكحالة بعدما قام شخص بإطلاق النار عليه داخل سيارته أمام منزله.
وبحسب المعلومات الأمنية أصيب المغدور بـ 3 رصاصات من مسدس بكاتم صوت وتوفي متأثرا بجراحه.

 

وتمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 


سبوتنيك

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