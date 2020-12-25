بالفيديو .. اندلاع حريق هائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الوكيل الاخباري - تسبب حريق كبير اندلع في دائرة سان دييغو جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إجلاء تشكيلات من قوات المشاة البحرية ونحو 7000 مدني .
وقالت قيادة قاعدة قوات المشاة البحرية "كامب-بيندلتون" إنها أمرت بإجلاء 3 معسكرات في جانبها الشمالي بعد اندلاع حريق ليتم لاحقا اتخاذ نفس الإجراء بحق 7000 شخص .
#CreekFire on Camp Pendleton [update] Fire is 300 acres, 0% contained. Significant new evacuation orders for 7,000 residents on west side of Fallbrook (roughly south of Main Ave/S. Mission Rd). Please visit https://t.co/kFNyPzwgZX for the latest info. pic.twitter.com/TeoHoFSsNz— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) December 24, 2020