الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 02:19 ص

بالفيديو .. اندلاع حريق هائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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الوكيل الاخباري - تسبب حريق كبير اندلع في دائرة سان دييغو جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إجلاء تشكيلات من قوات المشاة البحرية ونحو 7000 مدني .

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وقالت قيادة قاعدة قوات المشاة البحرية "كامب-بيندلتون" إنها أمرت بإجلاء 3 معسكرات في جانبها الشمالي بعد اندلاع حريق ليتم لاحقا اتخاذ نفس الإجراء بحق 7000 شخص .

 


 




 

 


 

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