الإثنين 29-03-2021
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الإثنين، 29-03-2021 09:37 م

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفطية بإندونيسيا

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الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وقال موقع ديتيك دوت كوم الإخباري إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

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سكاي نيوز

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