الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 04:00 ص

بالفيديو.. حريق هائل على الحدود اللبنانية السورية

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق هائل قرب الحدود اللبنانية السورية، ليل الخميس.

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ووقع الحريق في جبل مجدل عنجر، حيث التهمت النيران القسم الشرقي من المنطقة المسماة "وادي عنجر" في محافظة البقاع اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا.

 

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحريق الضخم يهدد منازل ومحاصيل زراعية، فيما تعذر وصول قوات الدفاع المدني.


وشهد لبنان حرائق عدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، استدعت تدخل الجيش ومساعدة دول أخرى للسيطرة عليها.


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