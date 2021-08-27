بالفيديو.. حريق هائل على الحدود اللبنانية السورية

الوكيل الإخباري - اندلع حريق هائل قرب الحدود اللبنانية السورية، ليل الخميس.

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ووقع الحريق في جبل مجدل عنجر، حيث التهمت النيران القسم الشرقي من المنطقة المسماة "وادي عنجر" في محافظة البقاع اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحريق الضخم يهدد منازل ومحاصيل زراعية، فيما تعذر وصول قوات الدفاع المدني.



وشهد لبنان حرائق عدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، استدعت تدخل الجيش ومساعدة دول أخرى للسيطرة عليها.

حريق ضخم جداً في السلسلة الشرقية بين بلدتي مجدل عنجر و عنجر في الجبل الفصل بين الحدود اللبنانية والسورية. pic.twitter.com/UqilnlBnrO August 26, 2021

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