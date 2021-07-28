بالفيديو.. حريق هائل في غابات عكار بلبنان

الوكيل الإخباري - تشهد منطقة القبيات في عكار شمالي لبنان، الأربعاء، حريقا ضخما في غاباتها، حيث امتدت حرائق الأحراج والغابات إلى الأماكن السكنية، وقضت على مساحات كبيرة من الأشجار، وأسفرت عن مقتل شخص.
ويحاول عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني إخماد الحرائق الهائلة، بمساعدة متطوعين وأهالي المناطق والقرى المجاورة.
وأدت الحرائق إلى وفاة متطوع متأثرا بإصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون.
غابات عكار الفريدة من نوعها في منطقة حوض المتوسط تحترق.وارزاق الناس تحترق، قلوبنا مع الأهالي في بلدات: القبيات- عندقت - جبل اكروم - ومحيطهم— محمد السيد (@mohamadalsayedd) July 28, 2021
اللهم بردا وسلاما على عكار واهلها#انقذو_القبيات #عكار_تحترق pic.twitter.com/7fZ2gLraK0