بالفيديو.. حريق هائل في غابات عكار بلبنان

الوكيل الإخباري - تشهد منطقة القبيات في عكار شمالي لبنان، الأربعاء، حريقا ضخما في غاباتها، حيث امتدت حرائق الأحراج والغابات إلى الأماكن السكنية، وقضت على مساحات كبيرة من الأشجار، وأسفرت عن مقتل شخص.

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ويحاول عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني إخماد الحرائق الهائلة، بمساعدة متطوعين وأهالي المناطق والقرى المجاورة.



وأدت الحرائق إلى وفاة متطوع متأثرا بإصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون.