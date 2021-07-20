الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

وفيات الثلاثاء 20-7-2021

ولي العهد: في هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يعم الخير والبركة على الأردن وشعبه العزيز

الملكة رانيا تُعبر عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى في البيت الأبيض

خطبة العيد: العيد هو عيد التسامي على النزاع و الخصوم

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

الملكة رانيا: عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم

منى تستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

تراجع الكتلة الحارة تدريجياً وانحسارها غدًا

الثلاثاء، 20-07-2021 09:20 ص

بالفيديو..سقوط وابل من الصواريخ خلال صلاة العيد قرب القصر الرئاسي الأفغاني

افغان


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط عدد من الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال إقامة صلاة العيد برئاسة الرئيس أشرف غني.

اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لحظات سقوط سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.
وتم نقل اللحظات مباشرة على القنوات التلفزيونية، حيث سمع صفير الصواريخ الذي يؤشر إلى قرب سقوط الصاروخ على مقربة من المكان.


وواصلت الجموع الرسمية الصلاة التي ترأسها الرئيس الأفغاني أشرف غني بالرغم من الخطر الحقيقي.

 

 

 

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هكر

اليابان تسجل نحو 10 آلاف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي

اسعاف امريكا

جرحى بانفجار منزل في ولاية تكساس الأمريكية

منظمة العمل الدولية

العمل الدولية: عدد أقل من النساء سيستعيد الوظائف التي فقدت بسبب كورونا

منى

منى تستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

W

سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء حلب

ماكروون

وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

أخبار متعلقة
W

سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء حلب

resized_53735-7967ec8a22

مصرع 17 عسكريا جراء تحطم مروحية في كينيا