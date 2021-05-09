بالفيديو.. صراخ وسكاكين وسط الطريق في مدينة صيدا جنوب لبنان

الوكيل الاخباري - انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو عن إشكال بين مواطنين وسط الاوتوستراد الذي يوصل مدينة صيدا الجوبية بالعاصمة بيروت.
وأظهر مقطع الفيديو قيام مواطن بالاعتراض على الجموع التي كانت تقوم بإغلاق الطريق السريع في صيدا جنوب لبنان.
صراخ، عويل وسكاكين في صيدا..— Lebanon Now (@lebanonnownews) May 8, 2021
أثر محاولة النور قطع طريق الحسبة في صيدا هاجمهم مواطن كانت عالقاً داخل سيارته محاولاً فتحها بالقوة مما ادى الى تلاسن تطور الى تضارب استعمل فيها السلاح الابيض والادوات الحادة. pic.twitter.com/BS8Q1Mzg10
المصدر : سبوتنك