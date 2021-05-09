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الأحد، 09-05-2021 12:26 م

بالفيديو.. صراخ وسكاكين وسط الطريق في مدينة صيدا جنوب لبنان

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الوكيل الاخباري - انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو عن إشكال بين مواطنين وسط الاوتوستراد الذي يوصل مدينة صيدا الجوبية بالعاصمة بيروت.

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وأظهر مقطع الفيديو قيام مواطن بالاعتراض على الجموع التي كانت تقوم بإغلاق الطريق السريع في صيدا جنوب لبنان.

 


وحاول المواطن فتح الطريق من خلال استخدام القوة والسلاح الأبيض حيث أدى ذلك إلى تلاسن تطور إلى تضارب بالأيدي وبعدها استعمل السلاح الأبيض والأدوات الحادة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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