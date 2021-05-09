بالفيديو.. صراخ وسكاكين وسط الطريق في مدينة صيدا جنوب لبنان

الوكيل الاخباري - انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو عن إشكال بين مواطنين وسط الاوتوستراد الذي يوصل مدينة صيدا الجوبية بالعاصمة بيروت.

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وأظهر مقطع الفيديو قيام مواطن بالاعتراض على الجموع التي كانت تقوم بإغلاق الطريق السريع في صيدا جنوب لبنان.







أثر محاولة النور قطع طريق الحسبة في صيدا هاجمهم مواطن كانت عالقاً داخل سيارته محاولاً فتحها بالقوة مما ادى الى تلاسن تطور الى تضارب استعمل فيها السلاح الابيض والادوات الحادة. صراخ، عويل وسكاكين في صيدا..أثر محاولة النور قطع طريق الحسبة في صيدا هاجمهم مواطن كانت عالقاً داخل سيارته محاولاً فتحها بالقوة مما ادى الى تلاسن تطور الى تضارب استعمل فيها السلاح الابيض والادوات الحادة. pic.twitter.com/BS8Q1Mzg10 May 8, 2021

وحاول المواطن فتح الطريق من خلال استخدام القوة والسلاح الأبيض حيث أدى ذلك إلى تلاسن تطور إلى تضارب بالأيدي وبعدها استعمل السلاح الأبيض والأدوات الحادة.

المصدر : سبوتنك