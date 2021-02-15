بالفيديو.. مقاتلة أمريكية تطارد صاروخا جويا

الوكيل الاخباري - نشرت البحرية الأمريكية لقطات نادرة لمقاتلة من طراز "إف -18 هورنيت" وهي تلاحق وتطارد صاروخا من نوع "كروز -توماهوك" أطلق من إحدى السفن العسكرية الأمريكية.

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وأظهر الفيديو المنشور على موقع "تويتر" اقتراب الطائرة الأمريكية من طراز "إف 18 هورنيت" من السفينة العسكرية الأمريكية التي قامت بإطلاق صاروخ جوي من طراز "توماهوك".

وحاول الطيار الأمريكي اللحاق به حيث استطاع ذلك كون المقاتلة الأمريكية تتفوق بسرعتها القصوى (2000 كم/ الساعة) بينما تبلغ سرعة صاروخ "توماهوك" المنطلق نحو الهدف 880 كم/ الساعة.



وعلق رواد التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو معتبرين أن مقاطع من هذا النوع هي سرية ولا يتم نشرها بتاتا إلى العلن.

سبوتنيك

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