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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-07-2024 08:54 ص

بالفيديو.. مقتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا

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الوكيل الإخباري- قُتل 22 تلميذاً بانهيار مدرسة في نيجيريا، حيث تشهد الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا انهيارات شائعة في المباني.

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وانهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسا بوجي في ولاية بلاتو شمالي البلاد بعد وقت قصير من وصول التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً أو أقل.


وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث.


وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على "ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر".


وتجمع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض.


وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.


 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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