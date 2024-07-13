بالفيديو.. مقتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا

الوكيل الإخباري- قُتل 22 تلميذاً بانهيار مدرسة في نيجيريا، حيث تشهد الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا انهيارات شائعة في المباني.

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وانهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسا بوجي في ولاية بلاتو شمالي البلاد بعد وقت قصير من وصول التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً أو أقل.



وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث.



وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على "ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر".



وتجمع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض.



وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.











A two-storey Secondary School building, Saints Academy, located in Jos North LGA, Plateau State, coll@psed this morning, July 12, 2024 School building coll@pses on students writing exams in Jo's Nigeria.A two-storey Secondary School building, Saints Academy, located in Jos North LGA, Plateau State, coll@psed this morning, July 12, 2024 pic.twitter.com/eJkKCKqJxH July 12, 2024

سكاي نيوز عربية



