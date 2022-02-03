بالفيديو.. والدة الطفل المغربي ريان: قلبي يخبرني أن ابني لا يزال على قيد الحياة

الوكيل الاخباري - بملامح يكسوها الحزن، وعيون قلقة تحدثت والدة الطفل المغربي ريان وهي محاطةً بنساء قريتها الجبلية، اللواتي انخرطن في الحزن بدموعهنّ وشكواهنّ، وسط مركز “تمروت”، منتظرين خروج “ريان”، الذي سقط في ثقب مائي منذ أكثر من 50 ساعة.

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والدة الطفل ريان

وقالت أم الطفل ريان بصوت مكسور، أن ابنها ما زال على قيد الحياة، مبرزة أنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت.



وعبرت الوالدة عن ما يختلج قلبها من أحاسيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلة: “أنا مصدومة؛ لكن أملي في الله. نترجى من الله أن يخرج ولدي حيا من هذه المحنة”.



وأضافت والدة ريان: “قلبي يخبرني أيضا أن ابني على قيد الحياة”، وتابعت في سردها للحظات الأولى من اختفاء ريان: “لقد كان طوال صباح الثلاثاء يلعب في المنزل، وعند الساعة الواحدة والنصف خرج من البيت ولم يعد، قبل أن نتأكد من أنه سقط في البئر”.



واسترسلت: “أبتغي لقاء ولدي حتى إن كان ميتا، لقد أخبرني المنقذون أنه حي، لكونه يتنفس حتى الآن، وأنا أريد ريان حيا كان أو ميتا”.



وكان أكد مصدر مسؤول أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب ما يقرب من 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون في المغرب.





انقاذ الطفل ريان

وأوضح المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح بحسب "هسبريس"، أنه “تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة”.



وشدد المصدر على أن “وكيل الملك أعطى تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، وعملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط”.



فيما كشفت مصادر من لجان انقاذ الطفل ريان ان عملية الإنقاذ دخلت في مرحلتها الأخيرة مؤكدة ان انقاذ ريان سيتم خلال الـ3 ساعات ونصف المقبلة على أقصى تقدير.



وقالت المصادر إن تحرير الطفل ريان من الحفرة التي سقط فيها سيكون في الثامنة تقريبًا بالتوقيت المحلي، والسابعة بتوقيت جرينيتش.



وأكدت المصادر أن أطقم الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ حياة الطفل ريان الذي سقط في حفرة مائية جافة منذ أكثر من 50 ساعة.



وتتم عملية الحفر لاستخراج الطفل، بالاستعانة بخمس آليات للحفر، والعشرات من رجال الوقاية المدنية والدرك، وأيضًا خبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان ريان بدقة، وتلافي حدوث انهيارات في التربة.



ولم يُفصح المصدر عن عدد الأمتار التي وصلتها عمليات الحفر إلى حدود الساعة، مُكتفيًا بالقول إن عمليات الحفر تقدمت بشكل كبير جدًا، ولم يتبق سوى أمتار قليلة.



ريان لايزال على قيد الحياة

وفي الوقت الذي أكد أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه لم يستبعد تدهور وضعه الصحي، سواء بسبب السقطة التي قد تسبب له كسورًا، أو فترة الجوع والعطش الطويلة.



وأول أمس الثلاثاء، سقط الطفل ريان في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظرًا لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة، وهي العملية التي لا تزال مستمرة.



دخلت ساعتها الأخيرة

في المقابل، تحظى عمليات الإنقاذ بمتابعة شخصية ومباشرة لكل من وزيري الخارجية والصحة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.