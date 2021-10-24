بالفيديو- يوم مفتوح للبنانيين في قاعدة رياق الجوية الأحد المقبل

الوكيل الإخباري-تُنظّم قيادة الجيش اللبناني يوماً مفتوحاً للمواطنين اللبنانيين في قاعدة رياق الجوية، الأحد المقبل 31 تشرين الأول من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.
وأشارت مديرية التوجيه إلى أنّ "سحباً على مجموعة جوائز سيلي العرض، وسيتمّ توزيعها على الحاضرين"، مؤكّدة أنّ "المشاركة في هذا اليوم مجانية".
"يوم مع القوات الجوية"— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 23, 2021
لاقونا الاحد ٣١ بقاعدة رياق الجوية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/H8zYcooBPf
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