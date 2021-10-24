بالفيديو- يوم مفتوح للبنانيين في قاعدة رياق الجوية الأحد المقبل

الوكيل الإخباري-تُنظّم قيادة الجيش اللبناني يوماً مفتوحاً للمواطنين اللبنانيين في قاعدة رياق الجوية، الأحد المقبل 31 تشرين الأول من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.



وأشارت مديرية التوجيه إلى أنّ "سحباً على مجموعة جوائز سيلي العرض، وسيتمّ توزيعها على الحاضرين"، مؤكّدة أنّ "المشاركة في هذا اليوم مجانية".

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