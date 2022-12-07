باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

الوكيل الاخباري- هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشعب المغربي بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



ونشر ناصر كنعاني صورة لمنتخب المغرب عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق عليها بـ"تغريدة" باللغة العربية، جاء فيها: "بكل سرور نبارك للشعب المغربي الكريم فوز منتخبه الوطني وتأهله إلى ربع نهائي المونديال كما نهنئ اللاعبين والجهاز الفني متمنيا لهم النجاح في المراحل القادمة".

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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه المفاجي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0)، مساء أمس الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

روسيا اليوم