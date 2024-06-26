بالونات القمامة من كوريا الشمالية تؤخر الرحلات بمطار سيئول

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "يونهاب" بأن مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول أخر العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية.



وتم تأجيل الرحلات خلال الفترة بين الساعة 1:46 و4:44 فجر الأربعاء خوفا من تأثير البالونات على حركة الطائرات وخطر وقوعها بمحركات الطائرات.

اضافة اعلان

وعادت حركة الرحلات الجوية إلى نظامها العادي عند الساعة السابعة صباحا.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت بالونات محملة بالقمامة والنفايات باتجاه كوريا الجنوبية يومي 24 و25 يونيو الجاري.