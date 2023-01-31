بايدن: أمريكا لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لمساعدتها في حربها.



وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن "كلا".

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وكانت دول غربية قد وافقت أخيرا هذا الشهر على تزويد أوكرانيا دبابات متطورة تعد الأقوى في جيوش دول حلف شمال الأطلسي.



وأعطى هذا الدعم الأمل لكييف بحصولها قريبا على طائرات حربية من طراز إف-16 لتعزيز قواتها الجوية، لكن القضية لا تزال قيد البحث في الغرب.



ومع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير، رشحت أنباء عن زيارة متوقعة لبايدن لبولندا لإظهار الدعم للتحالف الداعم لأوكرانيا.



وقال بايدن للصحافيين عندما سئل عن الزيارة "سأذهب إلى بولندا. لكن لا أعرف متى".

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