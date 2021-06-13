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الأحد، 13-06-2021 09:18 م

بايدن : أهمية الناتو حيوية بالنسبة لأمن أمريكا

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أهمية حلف الناتو حيوية بالنسبة لقدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في اختتام أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار" في منتجع كاربس باي بمقاطعة كورنوال (جنوب غربي بريطانيا)، أعلن بايدن أنه يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي هناك.

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته "لا تنظر إلى الناتو على أنه نوع من الابتزاز" بيد الولايات المتحدة التي تستغله لكسب فوائد لها، موضحا: "نعتقد أن للناتو أهمية حيوية بالنسبة لقدرتنا على ضمان الأمن الأمريكي حتى نهاية هذا القرن".

 


وذكر بايدن أن الحلف أيد بلاده بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في سبتمبر عام 2001، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر المادة الخامسة من مواد اتفاق الدفاع الجماعي في الناتو (والتي تعتبر الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف عدوانا ضد سائر أعضائه) "التزاما مقدسا".


كما عبر بايدن عن اعتقاده بأن إدارته حققت "تقدما معينا في إعادة ثقة أقرب أصدقائنا في أمريكا وقيمنا".


وستكون القمة الـ 32 لحلف شمال الأطلسي التي تستضيفها العاصمة البلجيكية في 14 يونيو، هي الأقصر في تاريخ الناتو، فسوف تستغرق يوما واحدا فقط وتتضمن جلسة عمل واحدة مدتها نحو ساعتين ونصف - خلافا للقاءات القمة التقليدية التي تستغرق يومين وتتضمن ثلاث أو أربع جلسات عمل مخصصة لمناقشة مواضيع مختلفة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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