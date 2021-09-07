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الثلاثاء، 07-09-2021 08:45 ص

بايدن: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

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الوكيل الاخباري- صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدا.  

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وأفاد بيان للمجمع الصحفي، وزعته الدائرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي اقترب من التجمع بنية الإدلاء بتصريح معين.

بدأ بايدن بالقول: "أمامنا في الغد يوم كبير"، لكن الصحفيين قاطعوه بطرح أسئلة عن أفغانستان.

وسُئل الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص عن الاعتراف بنظام طالبان.

وقال بايدن إجابة على هذا السؤال: "الطريق بعيد إلى ذلك. الطريق بعيد".

قبل شهر، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية ودخلت كابول في 15 أغسطس. وفي اليوم التالي أعلنت أن الحرب قد انتهت وأن شكل الحكومة سيتضح في المستقبل القريب.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا بذلك نحو 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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