بايدن: الانتخابات الأميركية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على ترامب

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، إلى "خفض التوتر" بين الأميركيين، وذلك بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري دونالد ترامب، قائلاً "إن الانتخابات الأميركية ستكون فترة اختبار للمجتمع الأميركي، بعد إطلاق النار على ترامب".

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وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "أريد أن أتحدث إليكم الليلة حول الحاجة إلى خفض التوتر في حياتنا السياسية"، مشددًا على أن السياسة يجب ألا تكون "ميدانًا للقتل".



وأضاف: "إننا جميعًا نواجه فترة اختبار مع اقتراب موعد الانتخابات، وبغض النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبدًا بأن تنحدر إلى العنف، لقد حان الوقت للتهدئة".

بترا