الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ما هي تفاصيل اتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه بايدن ومكارثي؟

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في عدد من الوزارات والمؤسسات -اسماء

وزارة العمل تعلن عن وظائف في جرش

انخفاض سعر حديد التسليح في الأردن 40 ديناراً وسعر الطن 545 ديناراً

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 09:09 ص

بايدن: التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفاً كارثياً عن السداد

image - 2023-05-28T091007.110


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوافق أمس السبت على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".

وأضاف الرئيس الديمقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

اضافة اعلان


وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي قد أكد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء القادم.


وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن اليوم الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء القادم".


وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وبحسب تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة جانيت يلين، هذا السيناريو غير المسبوق لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من يونيو، بعد أن كانت قد أشارت سابقا إلى أنه يمكن أن يحصل في الأول من يونيو.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023159252695012309

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

6472f9a84c59b751236f440f

جنرال أوكراني متقاعد: مكتب زيلينسكي فرض رقابة على قائد الجيش زالوجني

6472fc124c59b74e0102147c

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

image (27)

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تشيلي

image - 2023-05-28T094010.294

روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف

6472e59b4c59b744ff5f4765

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

أخبار متعلقة
image - 2023-05-15T084930.875

بايدن يتوقع لقاء أعضاء بالكونغرس غداً لمناقشة سقف الدين

6458f3664c59b769b0545a3e

بري يرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وجنبلاط يشبهها بالـ"تايتانيك"

6450efc84236042ef577b52c

مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا

063_1434484799

بايدن يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض حول أزمة سقف الدين

644f96e54c59b72c5d392216

مكارثي: سأدعو نتنياهو إلى واشنطن إذا لم يفعل ذلك بايدن

image (1)

انتخاب سانتياغو بينيا رئيساً جديداً لباراغواي