الخميس 07-01-2021
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الخميس، 07-01-2021 09:15 م

بايدن: ترامب حرض الرعاع على مهاجمة الكونغرس

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الوكيل الاخباري – قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الولايات المتحدة شهدت الأربعاء أسوأ الأيام في تاريخ أمريكا باعتداء على تاريخنا وأهم المقدسات وعلى إرادة الشعب.
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ووصف بادين في كلمة متلفزة مساء الخميس، من اقتحموا الكونغرس بالرعاع والإرهابيين المحليين، مشيرا إلى أن من غير الصحيح القول إننا “لم نتوقع أحداث أمس لأن ترمب كان قد أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا”.

وأضاف بايدن أن ترامب كثيرا ما استخدم مصطلحات لا يستخدمها حتى المستبدون، أدت إلى ما وصلنا إليه حيث دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب.

 




 

 


 

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