الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 09:41 ص

بايدن: جدري القرود لا يمثل مستوى القلق ذاته مثل كوفيد

8888-4


الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مرض جدري القرود، لا يمثل مستوى القلق ذاته مثل كوفيد.

وأكد بايدن في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، أن أمريكا لديها ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع جدري القرود.

ويبدو تصريح بايدن هذا، أقل حدة من تصريح آخر له، أمس الأحد، أكد فيه أن تفشي مرض ”جدري القرود“، أمر ”يجب أن يكون مصدر قلق للجميع“.

اضافة اعلان

 

وأضاف في تصريحه السابق أن ”مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة“.

وتابع ”نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله“.

وكانت ”رويترز“ نقلت الجمعة الماضي عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إنه ”من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة“.

لكن المسؤول استطرد بالقول إن ”الخطر على الأشخاص ما زال منخفضا في الوقت الراهن“.

ويعد ”جدري القرود“ من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير، مثل: العزلة الذاتية، والنظافة الشخصية.

 

إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
628b42124236041b03227c0c

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

628b41554c59b714ca6fc34d

الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

628b3b294c59b719bb7e4849

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

bd210e44-monkey

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

628b2f204236044bfe04681b

بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل دفاعا عن تايوان

image

السعودية: تحديد المساحة المخصصة لكل حاج في عرفات

أخبار متعلقة
0979ce4b2703d360f273b2275eee58b7

بايدن يخطئ من جديد في نطق المصطلحات- فيديو

62703b704236046ff72f834a

بايدن يستضيف بيل كلينتون في البيت الأبيض