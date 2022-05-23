بايدن: جدري القرود لا يمثل مستوى القلق ذاته مثل كوفيد

الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مرض جدري القرود، لا يمثل مستوى القلق ذاته مثل كوفيد.



وأكد بايدن في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، أن أمريكا لديها ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع جدري القرود.



ويبدو تصريح بايدن هذا، أقل حدة من تصريح آخر له، أمس الأحد، أكد فيه أن تفشي مرض ”جدري القرود“، أمر ”يجب أن يكون مصدر قلق للجميع“.

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وأضاف في تصريحه السابق أن ”مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة“.



وتابع ”نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله“.



وكانت ”رويترز“ نقلت الجمعة الماضي عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إنه ”من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة“.



لكن المسؤول استطرد بالقول إن ”الخطر على الأشخاص ما زال منخفضا في الوقت الراهن“.



ويعد ”جدري القرود“ من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير، مثل: العزلة الذاتية، والنظافة الشخصية.

إرم