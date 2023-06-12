الإثنين 12-06-2023
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الإثنين، 12-06-2023 08:46 ص

بايدن: راسلوني على هذا الرقم

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الوكيل الإخباري - نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، أثارت سخرية متابعيه.

وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، في تغريدته "إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف".

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وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خاصة أن الرئيس الأمريكي دأب مؤخرا على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة.

 

RT

 




 

 


 

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