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الأربعاء، 20-01-2021 07:17 م

بايدن: رغبة الشعب الأميركي تحققت وهذه لحظة انتصار للديمقراطية

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن رغبة الشعب الأميركي تحققت وهذه لحظة انتصار للديمقراطية، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.
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وأضاف بايدن، خلال كلمة في مبنى الكابيتول، أن حلم العدالة للجميع لن يؤجل بعد الآن.

"هذا يوم للولايات المتحدة والديمقراطية والأمل (...)صوت الأميركيين سمع واحترم" وفق الرئيس الأميركي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتفعله والكثير لتصلحه والكثير لتسترده، لافتا إلى أنه "سخر روحه لتجميع شتات الولايات المتحدة وتوحيدها".

وقال بايدن "يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي"، داعيا إلى بداية جديدة بعد "فترة من المرارة والانقسام الحاد".

 




 

 


 

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