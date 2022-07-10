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الأحد، 10-07-2022 10:16 ص

بايدن: زيارتي للسعودية مهمة لمواجهة روسيا والتغلب على الصين

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن زيارته المقبلة إلى السعودية والتعاون مع المملكة مهمة لمواجهة روسيا والتغلب في المنافسة مع الصين وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح بايدن في مقال كتبه قبل جولته المنتظرة إلى الشرق الأوسط، ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن من بين أمور أخرى، أن السلطات السعودية تعمل مع الإدارة الأمريكية لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض أسعار النفط.


وقال بايدن: "وظيفتي كرئيس هي الحفاظ على بلدنا قويا وآمنا. نحن بحاجة لمواجهة العدوان الروسي، وأن نكون في أفضل وضع للفوز بالمنافسة مع الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في منطقة مهمة من العالم".


وأضاف: "للقيام بذلك، نحتاج إلى التفاعل مباشرة مع الدول التي يمكن أن تؤثر على نتائج مثل هذا العمل. والمملكة العربية السعودية إحداها".


كذلك أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الغرض من الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة القادم مع القادة السعوديين هو تعزيز وتطوير "شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع الحفاظ على الالتزام بالقيم الأمريكية الأساسية".

 

RT

 

 




 

 


 

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