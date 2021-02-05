بايدن: سنستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً مقابل 15 ألفاً حالياً

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس، عن تعديل قانون للهجرة ليسمح بمضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً الى ثماني مرات، مقارنةً بأدنى مستوى تاريخي فرضه دونالد ترامب في نهاية ولايته وهو 15 الفا، بحسب واشنطن بوست.

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وكشف بايدن عن مرسوم رئاسي يتيح "زيادة عدد اللاجئين إلى 125 ألفاً خلال أول سنة مالية كاملة" من ولايته تبدأ في مطلع تشرين الأول المقبل.



وقال "نواجه أزمة أكثر من 80 مليون نازح يعانون في جميع أنحاء العالم".

ويطبّق الرئيس بذلك أحد وعوده الانتخابية في إطار برنامج إعادة التوطين الذي خفّضته إدارة ترامب إلى 15 ألف لاجئ في السنة المالية الحالية.



--(بترا)

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