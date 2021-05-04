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الثلاثاء، 04-05-2021 09:39 ص

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ، ان الولايات المتحدة سترفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15 ألفا.

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وقالت صحيفة واشنطن بوست، ان هذا القرار جاء بعد انتقادات شديدة وجهت لادارة بايدن من قبل حلفائه، بسبب قراره السابق الإبقاء على القيود التي وُضعت في عهد ترامب خلال عام 2021 ، تحسبا من مضاعفات كوفيد -19.


وقال بايدن "هذا يمحو العدد المنخفض تاريخيا الذي حددته الإدارة السابقة وهو 15 الفا، والذي لا يعكس قيم أميركا بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم، فالسقف الجديد سيعزز أيضا الجهود الجارية بالفعل لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول اللاجئين، حتى نتمكن من الوصول إلى هدف قبول 125000 لاجئ والذي أعتزم تحديده للسنة المالية المقبلة".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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