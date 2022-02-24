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الخميس، 24-02-2022 09:45 م

بايدن : سنفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وأضاف بايدن في كلمة له أن بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.

وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بايدن إنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إداراته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.

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