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بايدن : سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم

الثلاثاء، 22-02-2022 09:48 م

بايدن : سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم

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الوكيل الاخباري -  قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، مساء الثلاثاء،انه سيتم فرض عقوبات على روسيا. وستكون العقوبات أقوى من تلك التي فرضناها في العام 2014، مضيفا اننا سنبدأ بتطيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية .

واضاف بايدن خلال كلمة القاها بشأن التطورات في أوكرانيا، ان الرئيس الروسي بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وبين الرئيس الأميركي، ان الخطوة الروسية الأخيرة بداية اجتياح للأراضي الأوكرانية .

واكد ان ما أقدم عليه بوتين يتطلب ردا حاسما وسريعا من قبل المجتمع الدولي، مضيفا سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.

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