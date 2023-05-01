الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بعيد العمال

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

الإعلان عن مقدار زيادة رواتب متقاعدي الضمان اليوم أو غداً

زلزال قوي بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

قطر تستضيف اليوم اجتماعا حول أفغانستان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترسل رئيس الشؤون الإنسانية الى السودان

القوات المسلحة: مقتل مهرب على الحدود الشرقية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين، 01-05-2023 09:51 ص

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

644f5b8e4c59b7386f0d2cf9


الوكيل الإخباري- سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرات عدة من عمره، خلال خطابه في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، قائلا إن ذلك هو أحد القضايا التي أدخلت نفسها في حملته لعام 2024.

اضافة اعلان

 

وقال بايدن ممازحا: "لقد فهمت أن العمر مسألة معقولة تماما. إنه في أذهان الجميع.. أعني بالجميع نيويورك تايمز".

كما سخر متسائلا عن روبرت مردوخ، مالك قناة فوكس نيوز البالغ من العمر 93 عاما: كيف يمكن أن كره الرجل الذي يجعلني أبدو مثل (المغني البريطاني البالغ من العمر 29 عاما) هاري ستايلز؟".

ثم تابع قائلا: "تقولون إنني كبير في العمر، أقول إنني مخضرم... تقولون إنني عجوز، أقول إنني حكيم".

وعلى الرغم من أن بايدن كان يمزح مع الحاضرين في الحف، إلا أن عمره يمثل مصدر قلق لكثير من الناخبين وقد تم تسليط الضوء عليه كسبب من أسباب تفضيل البعض عدم ترشح الرئيس لولاية ثانية.

وبايدن البالغ من العمر 80 عاما وأكبر شخص يتولى منصب الرئيس، سيكون عمره 82 عاما في يوم التنصيب إذا تم انتخابه لولاية ثانية، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644f394a42360459dd40b5e5

زلزال قوي بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

4358892

قطر تستضيف اليوم اجتماعا حول أفغانستان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة

الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة ترسل رئيس الشؤون الإنسانية الى السودان

644f4b414c59b72cf8069852

السلطات الإيرانية تعفي كل من لديه 4 أبناء من الخدمة العسكرية

644f43de4c59b73477389e35

إيران تؤكد ضرورة توسيع تعاونها مع سوريا في مجالي الترانزيت والكهرباء

image - 2023-05-01T085908.575

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

أخبار متعلقة
644dfaa14c59b72fe133bf30

بايدن يسخر من مهارات ماسك التجارية

6447d33c4236041d1971a173

بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات

6447cf45423604186f76b0e9

زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

64477a264236041de12fd13c

ترامب ينشر رسالة من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. فماذا جاء فيها؟

2022-12-16t230811z_1040310493_rc257y96kua3_rtrmadp_3_usa-defense-jones-act-update-1-pix-scaled

بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبه هاريس

597B2239-DDBA-46CC-A7F4-46ACCC8371E1

استقالة كبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية